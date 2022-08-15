Поздравление Президенту Республики Индия Драупади Мурму

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени своих соотечественников и себя лично поздравил Президента Республики Индия Драупади Мурму и всех граждан этой страны с 75-летием независимости.

"Ваша уникальная страна с ее самобытной культурой, древней богатой историей, особым путем становления и развития, огромным человеческим потенциалом является одним из величайших государств мира, - говорится в поздравлении. - Благодаря эффективному социально-экономическому курсу и конструктивной внешней политике Нью-Дели сегодня становится значимым полюсом влияния в глобальном сообществе".

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят дружественный характер отношений с Индией. "Мы заинтересованы в наращивании взаимовыгодного сотрудничества в отраслях промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, - подчеркнул Президент. - Рассчитываю на дальнейшее плодотворное развитие межгосударственного диалога по всем направлениям".

Александр Лукашенко пожелал Драупади Мурму крепкого здоровья и успехов, а народу Индии - мира и благополучия.