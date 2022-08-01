Поздравление Президенту Республики Бенин Патрису Талону

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Бенин Патриса Талона с Днем Независимости.

"Республика Беларусь уделяет значительное внимание укреплению связей с государствами Западной Африки. Уверен, что расширение взаимодействия между Минском и Порто-Ново в сельском хозяйстве, промышленности, образовании и других отраслях взаимного интереса будет способствовать повышению благосостояния жителей наших стран", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Патрису Талону здоровья и счастья, а также мира, прогресса и процветания Бенину.