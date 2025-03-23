Поздравление Президенту Пакистана Асифу Али Зардари, Премьер-министру Шахбазу Шарифу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари и Премьер-министра Шахбаза Шарифа по случаю Дня Пакистана.

"На протяжении своей истории ваша страна демонстрировала стойкость, мужество и стремление к самостоятельности. Современный Пакистан пользуется заслуженным авторитетом и является влиятельным участником международного сообщества, играет важную роль в мировых политических и экономических процессах. Республика Беларусь рассматривает Исламскую Республику Пакистан как одного из главных партнеров в Азии и остается неизменно заинтересованной в углублении двусторонних отношений", - говорится в послании Президенту Пакистана.

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что День Пакистана символизирует зарождение на перекрестке главных торговых путей Великой Азии независимого государства.

"Несмотря на географическую отдаленность, хорошо знакомая Вам Беларусь благодаря Вашей личной поддержке имеет надежный фундамент для налаживания и поддержания долгосрочных отношений с Пакистаном по широкому спектру направлений. Это подтвердили содержательные переговоры в Исламабаде в ноябре прошлого года. С большой теплотой вспоминаю нашу встречу, рассчитываю на продолжение дружеского диалога и жду Вас с визитом в Минске в апреле 2025 года", - подчеркнул Глава белорусского государства.