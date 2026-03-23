Поздравление Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Пакистана Асифа Али Зардари и Премьер-министра Шахбаза Шарифа с национальным праздником - Днем Пакистана.

"В Беларуси высоко ценят отношения с Пакистаном, основанные на принципах взаимного уважения и сотрудничества, - говорится в послании Асифу Али Зардари. - Убежден, что при поддержке руководителей двух стран межгосударственные связи будут активизированы для эффективной реализации нашего экономического потенциала".

В поздравлении Шахбазу Шарифу Александр Лукашенко отметил, что за последние десятилетия Пакистан много сделал для укрепления собственной независимости и постепенного улучшения уровня жизни граждан. "Белорусская сторона готова к дальнейшему активному сотрудничеству с дружественным Пакистаном, - подчеркнул Глава государства. - Убежден, что совместными усилиями мы сумеем реализовать договоренности, достигнутые во время моего визита в Исламабад в ноябре 2024 года и Вашего визита в Минск в апреле 2025 года".