Поздравление Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с национальным праздником - Днем создания федерации.

"Под Вашим мудрым руководством ОАЭ стали примером устойчивого прогресса, технологического новаторства и гармоничного сочетания традиций с современностью. Ваш стратегический подход обеспечил высокий уровень благосостояния граждан и заслуженное уважение к стране на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что теплые отношения Беларуси и ОАЭ базируются на принципах уважения и доброжелательности. "Уверен, что укрепление нашего партнерства, основанное на дружбе и общности целей, будет содействовать открытию новых горизонтов взаимодействия и принесет ощутимые плоды народам обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравительные послания от Главы белорусского государства направлены также Вице-президенту и Премьер-министру ОАЭ, Правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму и Наследному принцу Абу-Даби, Председателю Исполнительного совета Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

"Стоит отметить, что Ваши плодотворная деятельность и стратегическое видение способствуют раскрытию экономического потенциала страны и росту ее авторитета на международной арене, - говорится в поздравлении Вице-президенту и Премьер-министру ОАЭ, Правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму. - Беларусь высоко ценит конструктивные отношения с Эмиратами. Убежден, что совместными усилиями и взаимной нацеленностью на результат мы сумеем наполнить новым содержанием наше сотрудничество, расширить его практическое измерение и реализовать значимые инициативы в торгово-экономической и инвестиционной сферах на пользу обоих народов".

В поздравлении Наследному принцу Абу-Даби, Председателю Исполнительного совета Абу-Даби шейху Халеду бен Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну Президент Беларуси напомнил о состоявшейся ранее их встрече в Минске, отметив, что она дала новый импульс углублению белорусско-эмиратских отношений. "Беларусь полностью нацелена на практическую реализацию всех достигнутых договоренностей и расширение новых направлений сотрудничества, которые соответствуют интересам обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.