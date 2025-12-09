Поздравление Президенту Объединенной Республики Танзания Самии Сулуху Хасан

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенной Республики Танзания Самию Сулуху Хасан с Днем Независимости.

"Этот праздничный день является воплощением национальной гордости и единства народа, который за годы суверенитета сумел достичь значительного прогресса в развитии своей страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил активизацию сотрудничества между правительствами Беларуси и Танзании в 2025 году. "Результаты контактов придали серьезный импульс для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения связей по всем направлениям", - констатировал белорусский лидер.

Президент выразил надежду на то, что в ближайшее время стороны выйдут на совместные проекты по обеспечению продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в образовательной, научно-технической и других сферах.

Александр Лукашенко пожелал Самии Сулуху Хасан здоровья и успехов в ответственной государственной работе, а всем танзанийцам - мира и согласия.