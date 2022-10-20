Поздравление Президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну

Глава государства Александр Лукашенко поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна и народ этой страны с 30-летием установления дипломатических отношений с Беларусью.

"За этот период наши государства расширили политические контакты, стали свидетелями плодотворных результатов сотрудничества в экономической, технологической и других сферах, ощутили твердую взаимную поддержку на многочисленных площадках", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси особо поблагодарил шейха за личный вклад в развитие двусторонних связей. "Приятно отметить, что белорусско-эмиратский диалог на высшем уровне задает тон укреплению дружбы между нашими народами. Готов вместе с Вами приложить усилия для перевода партнерства Минска и Абу-Даби на следующую ступень и обогащения его новым содержанием", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну и его близким доброго здоровья и долголетия, а народу ОАЭ - мира и процветания.