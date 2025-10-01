Поздравление Президенту Нигерии Болу Тинубу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Нигерии Болу Тинубу и дружественный народ этой страны с 65-летием независимости.

"Нигерийцы могут по праву гордиться достижениями своего государства за период его самостоятельного развития: крепкой экономикой, высокими демографическими показателями и заслуженным авторитетом в регионе и мире", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь придает большое внимание расширению отношений с Нигерией. "Убежден, что успешное осуществление нашего совместного проекта по механизации аграрного сектора Нигерии открывает возможности для активного сотрудничества во многих сферах", - отметил Глава государства.

Белорусский лидер заверил, что Минск готов наращивать объемы поставок техники, продовольствия и другой необходимой продукции, а также содействовать решению насущных задач социально-экономического развития для повышения благосостояния людей.

Александр Лукашенко пригласил Болу Тинубу посетить Беларусь с визитом в любое удобное время, пожелал ему доброго здоровья, счастья и успехов, а всем жителям страны - мира и согласия.