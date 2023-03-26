Поздравление Президенту Народной Республики Бангладеш Абдулу Хамиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Народной Республики Бангладеш Абдула Хамида и весь народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости.

"За последние годы ваша красивая страна достигла существенных результатов в экономическом развитии и социальном преобразовании. Повышение уровня благополучия населения, преодоление бедности, совершенствование структур производства и потребления, а также внедрение инноваций во всех сферах деятельности являются явным доказательством эффективности курса, который выбрало Правительство Народной Республики Бангладеш", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что диалог между Минском и Даккой базируется на прочном фундаменте взаимоуважения, доверия и заинтересованности в дальнейшем укреплении белорусско-бангладешского политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

"Убежден, несмотря на значительную географическую удаленность, мы сумеем найти пути расширения двусторонних связей, в первую очередь в сферах промышленной кооперации, машиностроения, электротранспорта, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Абдулу Хамиду доброго здоровья и счастья, а народу Бангладеш - прогресса и процветания.