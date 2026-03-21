Поздравление Президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву и народ этой страны с Днем Независимости.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в расширении межгосударственного взаимодействия с Намибией, основанного на принципах доверия.

"Минск придает большое значение углублению экономических связей с Виндхуком. Уверен, у нас есть все возможности. Мы готовы участвовать в разработке и реализации совместных проектов по механизации сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности в условиях климатических вызовов, а также в развитии горнодобывающей промышленности, энергетики, науки и образования", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси пожелал Президенту Намибии здоровья и новых успехов в политической деятельности, а жителям этой страны - мира, солидарности и прогресса.