Поздравление Президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитву и дружественный народ этой страны с Днем Независимости.

"Благодаря самоотверженной борьбе намибийских патриотов за национальное освобождение, успехам в государственном строительстве и социально-экономическом развитии Намибия является сегодня одной из ведущих стран Африканского континента, - отметил Александр Лукашенко. - Учитывая заинтересованность Минска в расширении сотрудничества с Виндхуком, а также хороший практический опыт реализации проектов с Зимбабве и другими государствами Африки, Беларусь готова предложить намибийской стороне свои компетенции в отраслях обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта".

Глава государства пригласил Нетумбо Нанди-Ндаитву посетить Беларусь с официальным визитом для обсуждения всех вопросов углубления двусторонних отношений.

"Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья, счастья и плодотворной деятельности на ответственной государственной должности, а жителям Намибии - мира и благополучия", - говорится в поздравлении.