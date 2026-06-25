Поздравление Президенту Мозамбика Даниэлу Франсишку Шапу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мозамбика Даниэла Франсишку Шапу с Днем Независимости.

Глава государства отметил, что сейчас, в эпоху быстрых изменений в геополитическом ландшафте и структурной трансформации мировой торговли, растет необходимость в надежных партнерах.

"Дружественные отношения между нашими странами выдержали испытание временем. Еще полвека тому назад Беларусь внесла свой вклад в борьбу мозамбикского народа за национальное освобождение от колониального господства", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона.

"Убежден, что опыт белорусской стороны в механизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, модернизации горнодобывающей промышленности будет способствовать экономическому развитию Мозамбика и повышению благополучия его граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства пожелал Президенту Мозамбика крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности, а всем мозамбикцам - мира и процветания.