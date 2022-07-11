Поздравление Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и всех граждан этой страны с национальным праздником Наадам.

"В этот знаменательный день хочется отметить высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Монголией, основанного на крепкой дружбе наших народов и обоюдной выгоде от поддержки по широкому кругу вопросов, - говорится в поздравлении. - Мы готовы и дальше развивать отношения с Улан-Батором во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху счастья, отменного здоровья, успехов на ответственном государственном посту, а дружественному монгольскому народу - добра и благополучия.