Поздравление Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха и дружественный монгольский народ с национальным праздником - Наадамом.

"Во время посещения Монголии я смог лично прочувствовать дух этого состязания, демонстрирующего единство, силу и мужество Вашего народа, который трепетно чтит свои традиции и историю. Подтверждаю готовность Республики Беларусь сотрудничать с Вашей страной во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Убежден, что в ближайшее время мы реализуем ряд важных двусторонних проектов, о которых мы договорились во время наших встреч в Улан-Баторе, по линии сельского хозяйства и промышленности, образования и науки, молодежных и женских организаций", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху богатырского здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту, а жителям Монголии - мира и процветания.