Поздравление Президенту Мексики Мануэлю Лопесу Обрадору

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мексиканских Соединенных Штатов Мануэля Лопеса Обрадора с Днем Независимости.

В поздравительном послании Глава государства подтвердил заинтересованность Минска во всестороннем развитии отношений с Мехико на основе принципов взаимного уважения и учета национальных интересов двух стран.

"Убежден, что, несмотря на географическую удаленность, Беларусь и Мексика имеют значительный потенциал для наращивания плодотворного сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях. Эффективное использование существующих возможностей, безусловно, будет содействовать укреплению экономической безопасности обоих государств", - подчеркнул Александр Лукашенко.