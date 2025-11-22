Поздравление Президенту Ливана Жозефу Ауну

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени граждан страны и себя лично поздравил Президента Ливана Жозефа Ауна и граждан этого государства с Днем Независимости.

"Минск ценит партнерские отношения с Бейрутом, основанные на принципах дружбы и конструктивного взаимодействия, - говорится в поздравлении. - Мы с большим уважением относимся к суверенному выбору вашей страны и ее усилиям по укреплению стабильности и благополучия".

Глава государства убежден, что прочные исторические связи и взаимная заинтересованность будут надежным фундаментом для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества во всех сферах на пользу обеих стран.

Александр Лукашенко пожелал Жозефу Ауну здоровья и успехов в ответственной деятельности, а ливанцам - мира и согласия.