Поздравление Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита и жителей этой страны с 50-й годовщиной провозглашения Республики.

"Лаос достиг значительных успехов в построении крепкого государства, уверенно движется по пути социально-экономического развития, содействует миру и безопасности в регионе и мире, занимает достойное место на международной арене", - говорится в поздравлении.

Отношения между Минском и Вьентьяном демонстрируют позитивную динамику, которая отражает взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной отраслях в соответствии с традициями, заложенными десятилетия тому назад, констатировал Глава государства.

По его словам, у двух стран есть необходимые межгосударственные инструменты и содержательные договоренности для реализации экономического потенциала партнерства. "Надеюсь, в скором времени мы выйдем на совместные проекты по модернизации промышленности, обеспечению продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в других сферах, которые имеют принципиальное значение для наших стран", - подчеркнул Президент.

Белорусский лидер отметил, что будет рад приветствовать Президента Лаоса в Минске с официальным визитом для обсуждения приоритетных вопросов двусторонней повестки дня, региональных и международных проблем.

Александр Лукашенко пожелал Тхонглуну Сисулиту здоровья и неисчерпаемой энергии для осуществления всех планов и инициатив, а народу Лаоса - мира и прогресса.