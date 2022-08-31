Поздравление Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем Независимости.

Александр Лукашенко отметил, что за годы суверенитета в Кыргызстане реализованы важные инициативы, направленные на укрепление государственности, обеспечение роста экономики, повышение авторитета Кыргызстана на международной арене.

"Уверен, складывавшиеся десятилетиями традиции взаимного уважения и дружбы наших народов будут и далее служить прочной основой для поступательного развития политического диалога, расширения плодотворных контактов в экономической и гуманитарной сферах, тесного сотрудничества в рамках интеграционных объединений", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья и новых свершений на благо Отечества, а жителям Кыргызстана - счастья, мира и согласия.