Поздравление Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

"Опираясь на традиции дружбы и уважения, за прошедшие десятилетия наши государства прошли достойный совместный путь. Взаимодействие между Минском и Бишкеком приобрело глубокий и разносторонний характер. Активно развивается торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, налажен конструктивный диалог в рамках интеграционных объединений, - говорится в поздравлении. – Выражаю надежду, что совместными усилиями прочный фундамент нашего партнерства будет и далее укрепляться в интересах двух стран и народов".

Глава государства пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, мира, счастья и успехов в важной деятельности на благо Отечества, а жителям Кыргызстана - мира и процветания.

В поздравительном послании, поступившем в адрес Президента Беларуси от Президента Кыргызстана, говорится, что обе страны сумели сохранить и развить двустороннее сотрудничество практически во всех сферах жизнедеятельности, наладить политический диалог, расширить торгово-экономическое взаимодействие, укрепить культурно-гуманитарные связи. Кыргызстан и Беларусь также являются полноправными членами СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других региональных объединений на евразийском пространстве, оказывают взаимную поддержку на площадках международных организаций.

"Придавая историческое значение юбилейной дате, хочу заверить, что Кыргызстан, как и прежде, намерен всесторонне наращивать взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Беларусью на качественно новом уровне, - подчеркнул кыргызский лидер. - Убежден, что последовательная совместная работа по укреплению и расширению всего комплекса двусторонних отношений на благо народов наших стран отвечает интересам Кыргызстана и Беларуси".

Садыр Жапаров пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу - мира и процветания.