Поздравление Президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения Республики Куба.

"В условиях жестких экономических санкций и политического давления Остров Свободы продолжает отстаивать свою независимость. Попытки диктата со стороны США и их союзников по отношению к таким небольшим, но самостоятельным странам, как Беларусь и Куба, обязывают нас крепче держаться друг друга и твердо идти вперед", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил готовность Минска к осуществлению совместных проектов, направленных на динамичное развитие двусторонней торговли, обмен передовыми научными технологиями и опытом с Гаваной.

Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и успехов во всех делах, а кубинцам - мира и благополучия.