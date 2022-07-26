Поздравление Президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с Днем национального восстания.

"Именно с того исторического момента кубинский народ начал свою справедливую борьбу за построение независимого государства, в котором обеспечиваются права и свободы каждого гражданина, - говорится в поздравлении. - Убежден, что совместными усилиями Беларусь и Куба сумеют не только сохранить достигнутый высокий уровень отношений, но и значительно расширить двусторонний диалог, в том числе взаимодействие на площадках международных организаций и торгово-экономическое сотрудничество".

Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и оптимизма, а также бодрости и неисчерпаемой энергии для решения многочисленных государственных задач.