Поздравление Президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, а также народ этой страны с Днем национального восстания.

"Беларусь восхищается волей и стойкостью кубинцев, которые уверенно отстаивают право на выбор собственного пути развития, - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что прошедший месяц назад очередной официальный визит Президента Кубы в Беларусь подтвердил не только глубину межгосударственных отношений между двумя странами, но и особую теплоту человеческих отношений.

"Минск и Гавана строят сотрудничество исключительно на основе дружбы и взаимопонимания, имеют близкие позиции по основным вопросам современности. Активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, расширение контактов в рамках международных организаций с каждым годом только наращивают динамику, - подчеркнул белорусский лидер. - За короткий период мы достигли значимых результатов по таким перспективным направлениям, как продовольственная безопасность и промышленная модернизация. Подтверждаю готовность к экспорту двигателей и медицинских препаратов, а также к развитию кооперации в строительстве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других сферах взаимного интереса".

Александр Лукашенко пожелал кубинскому коллеге крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а гражданам Кубы - благосостояния, мира и процветания.