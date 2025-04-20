Поздравление Президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием.

"Под Вашим мудрым руководством Куба продолжает укреплять свой авторитет на международной арене, твердо защищать и отстаивать интересы и законные права своих граждан. Ваш личный вклад в этот процесс тяжело переоценить. Ваше имя также неразрывно связано с поддержкой тесного многогранного диалога между нашими государствами. Беларусь была и остается для Кубы братской страной, на которую Вы можете всегда рассчитывать", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что при эффективной координации совместных действий Беларусь и Куба смогут в скором времени конвертировать достигнутую высокую динамику двусторонних политических контактов в значимые проекты экономического сотрудничества в промышленной, пищевой, фармацевтической, научно-технической и других перспективных отраслях. "Все условия для этого созданы", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу отличного здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.