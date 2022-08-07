Поздравление Президенту Кот-д'Ивуара Алассану Драману Уаттаре

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости.

Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению сотрудничества с Кот-д'Ивуаром на принципах дружбы, доверия и уважения: "Уверен, что совместными усилиями мы сумеем создать отличные перспективы для расширения двусторонних связей в торгово-экономической, политической, образовательной и других отраслях взаимного интереса".

Александр Лукашенко пожелал Алассану Драману Уаттару крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Кот-д'Ивуара - мира и благополучия.