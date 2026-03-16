Поздравление Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума.

"Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать "Справедливый Казахстан", обеспечивать его стабильное развитие", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что реализация принципов, заложенных в новую Конституцию, послужит надежным фундаментом для дальнейшего процветания Казахстана, укрепления его роли на международной арене, роста благосостояния граждан.

"Минск неизменно дорожит отношениями стратегического партнерства и союзничества с Астаной, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, наше многогранное сотрудничество, основанное на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки, будет и впредь динамично расширяться во благо двух братских народов".

Президент Беларуси пожелал Президенту Казахстана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в его ответственной деятельности, а жителям этой страны - мира и согласия.