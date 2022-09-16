Поздравление Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами.

"С удовлетворением отмечаю, что на пороге нового десятилетия в истории белорусско-казахстанского сотрудничества мы уверенно стоим на прочном фундаменте дружбы и взаимной поддержки. Сегодня двусторонний диалог находится на самом высоком уровне, отвечает духу подлинного союзничества и стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что, основываясь на уважении и доверии, Беларусь и Казахстан развивают политические контакты, продвигают совместные проекты в экономике, расширяют и укрепляют межпарламентские и межрегиональные связи.

"Наши страны вносят весомый вклад в упрочение евразийской интеграции, а народы Беларуси и Казахстана смотрят в будущее с верой и оптимизмом", - подчеркнул Президент.