Поздравление Президенту Израиля Ицхаку Герцогу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Израиля Ицхака Герцога с Днем Независимости.

"Этот праздник является важной вехой в судьбе каждой страны, отождествляется со становлением государственности и закреплением места на карте мира", - говорится в поздравлении.

Беларусь и Израиль объединяют тесные исторические связи, отметил Глава государства. На белорусской земле родились и учились многие видные представители еврейского народа, которые способствовали созданию современного Израиля.

"Беларусь всегда была и остается пространством толерантности и взаимопонимания. Безусловно, этой гостеприимной атмосферой дорожат израильские студенты, которые получают образование в наших учебных заведениях, бизнесмены, которые развивают экономические связи, паломники и многочисленные граждане Израиля, которые посещают своих родственников", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко подтвердил готовность к активизации двустороннего политического диалога и сотрудничества в отраслях науки и технологий, инвестиций, сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицины, фармацевтики, образования и туризма.

"Уверен, возобновление прямого авиационного сообщения станет весомым вкладом в увеличение динамики белорусско-израильских контактов", - подчеркнул Глава государства.

Добрые человеческие отношения и общая история - это прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних связей, добавил Президент.

В этом году отмечается 80-летие Великой Победы, и это событие имеет особое значение для белорусов и евреев, которые пережили ужасные испытания и потери во время Второй мировой войны, вместе выстояли и сохранили идентичность. "Без завоеванной тогда Победы невозможно представить современный мир и существование независимых стран, в том числе Беларуси и Израиля. Убежден, что мы сумеем сберечь память своих мужественных предков во имя мира и безопасности будущих поколений", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ицхаку Герцогу крепкого здоровья и осуществления планов, а всем жителям Израиля - мирного неба над головой, счастья и успехов.