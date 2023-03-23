Поздравление Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с Днем Пакистана.

«Эта дата является настоящим символом становления и нерушимости суверенитета вашей страны, которая уверенно идет самостоятельным путем развития, несмотря на внешние вызовы, - отметил Глава государства. - Беларусь придает большое значение традиционно хорошим отношениям с Пакистаном, основанным на принципах взаимного уважения и дружбы».

Александр Лукашенко подчеркнул, что диалог между Минском и Исламабадом активизируется и запланирован ряд двусторонних мероприятий, которые должны на высоком политическом уровне поддержать расширение сотрудничества в различных областях, прежде всего в торговле.

Глава государства пожелал крепкого здоровья и профессиональных успехов Президенту Пакистана, мира и счастья - пакистанскому народу.