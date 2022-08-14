Поздравление Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с государственным праздником - Днем Независимости.

Белорусский лидер отметил, что 75-летие существования суверенного Пакистана - важная и значимая веха. Президент обратил внимание, что более трети этого периода две страны прошли вместе, укрепляя отношения дружбы и взаимной поддержки.

"Убежден, совместными усилиями мы сумеем реализовать потенциал сотрудничества между Минском и Исламабадом на пользу сегодняшних и будущих поколений", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви отличного здоровья, счастья и успехов, а пакистанскому народу - мира, прогресса и благополучия.