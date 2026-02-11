Поздравление Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и иранский народ с 47-й годовщиной победы Исламской революции - переломным моментом в современной истории страны, символом национального единства, независимости и стремления к справедливости.

"За период существования Иран много раз проходил через серьезные испытания, - говорится в поздравлении. - Недавние события стали проверкой на зрелость институтов власти и прочность общественного договора. Сохранение конституционного порядка в непростое время свидетельствует об ответственности руководства и способности жителей отстаивать свой выбор, не позволяя внешним силам навязать чужую волю".

Президент подчеркнул, что стойкость Тегерана на международной арене вызывает уважение: "В условиях региональной военной эскалации и жесткого противостояния тем, кто использует двойные стандарты, Иран продолжает двигаться своим путем, демонстрируя прогресс и верность традиционным духовным ценностям".

Александр Лукашенко отметил, что с теплотой вспоминает визит в Беларусь Масуда Пезешкиана, придавший качественный импульс укреплению отношений двух стран. "Проведенные переговоры подтвердили высокий уровень доверия между нами, а достигнутые договоренности открыли новые горизонты для расширения двустороннего сотрудничества", - подчеркнул Глава государства.

Президент Беларуси пожелал Президенту Ирана отличного здоровья и успехов, а гражданам этой страны - мира и благополучия.