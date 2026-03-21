Поздравление Президенту Ирана Масуду Пезешкиану

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирана Масуда Пезешкиана и народ этой страны с праздником Навруз и новым 1405 годом по иранскому календарю.

"Этот древний весенний праздник воплощает обновление, созидательную энергию и неразрывную связь времен, приносит надежду на большие свершения, укрепляет веру в гармонию и вдохновляет людей идти по пути согласия и взаимного уважения", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в праздничный момент наступления нового года Иран продолжает самоотверженную борьбу с непростыми внешними вызовами. "Убежден, мудрый иранский народ, опираясь на накопленный веками опыт, мужественно преодолеет все испытания и отстоит свое право идти по выбранному пути независимости и суверенитета", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отношения Минска и Тегерана, по словам Президента, развиваются в атмосфере искренней дружбы, доверия и поддержки. "Высоко ценим надежный и конструктивный характер нашего сотрудничества, основанного на общности интересов и стремлении к стабильности и процветанию", - отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Президенту Ирана здоровья, мудрости и успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а каждому жителю этой страны - мира и уверенного движения вперед.