Поздравление Президенту Ирака Абдулу Латифу Рашиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ирака Абдула Латифа Рашида и всех граждан страны с Днем Независимости.

"Этот праздник - яркий символ настоящего мужества и стойкости иракского народа в его стремлении к свободе и самостоятельности", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Ираком, основанные на взаимном уважении и искренней заинтересованности в развитии сотрудничества во всех сферах.

"Уверен, что нашим странам необходимо укреплять двусторонние связи, расширять торгово-экономические, культурные и гуманитарные контакты на пользу обоих государств", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Абдулу Латифу Рашиду здоровья, счастья и успехов, а народу Ирака - мира и благополучия.