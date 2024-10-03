Поздравление Президенту Ирака Абдулу Латифу Рашиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени всех граждан страны и себя лично поздравил Президента Ирака Абдула Латифа Рашида с Днем Независимости.

Глава государства отметил, что эта значимая для истории Ирака дата - напоминание о мужестве и отваге, проявленных иракским народом в борьбе за свою независимость, символ надежды и веры в лучшее будущее.

"Современные условия открывают новые горизонты для углубления сотрудничества между двумя странами. Беларусь и Ирак могут стать надежными партнерами в решении существующих проблем, укреплении стабильности и содействии миру в наших регионах", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Абдулу Латифу Рашиду отличного здоровья и плодотворной работы на ответственном государственном посту, а всем иракцам - мирного неба, согласия и процветания.