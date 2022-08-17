Поздравление Президенту Индонезии Джоко Видодо

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с Днем Независимости.

Глава белорусского государства отметил, что за годы суверенного существования эта многонациональная страна превратилась в одно из крупнейших государств в Юго-Восточной Азии в политическом, экономическом, социальном и демографическом измерениях.

"Благодаря активным совместным усилиям между Беларусью и Индонезией установился очень конструктивный диалог, стабильно увеличивается товарооборот, расширяются деловые контакты, - говорится в поздравлении. - Убежден, что мы имеем значительный потенциал для наращивания двустороннего взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика и производство продуктов питания, а также в сфере поставок белорусской грузовой и пассажирской техники".

Президент подтвердил стремление Минска к дальнейшему укреплению отношений с Джакартой на принципах дружбы, доверия и взаимного уважения для обеспечения роста благополучия граждан двух стран.

Александр Лукашенко пожелал Джоко Видодо отличного здоровья и успехов, а народу Индонезии - мира и процветания.