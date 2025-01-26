Поздравление Президенту Индии Драупади Мурму

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусских граждан и себя лично поздравил Президента Индии Драупади Мурму, Премьер-министра этой страны Нарендру Моди, а также весь индийский народ с 75-й годовщиной национального праздника - Дня Республики.

"Этот день символизирует непоколебимый суверенитет вашего великого государства. За годы независимого развития Индия достигла существенного экономического прогресса и социального благополучия, завоевала высокий международный авторитет", - говорится в поздравлении Драупади Мурму.

Александр Лукашенко отметил, что между Беларусью и Индией сложились устойчивые доверительные отношения, которые создают надежный фундамент для дальнейшей реализации взаимовыгодных контактов в политической, экономической и гуманитарной сферах.

"Мне особенно приятно отметить, что в прошлом, 2024 году нам удалось перейти на новый уровень сотрудничества в рамках важных международных объединений - Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, к которым Беларусь присоединилась благодаря неизменной поддержке Нью-Дели", - подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал Драупади Мурму крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Индии - счастья и мира.

В поздравлении Нарендре Моди Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Индию объединяет не только отношение к суверенитету и независимости как высшим ценностям нации, но и многолетняя дружба народов.

"Минск заинтересован в интенсификации всестороннего диалога с Нью-Дели и выводе белорусско-индийского партнерства на качественно новый уровень как в политической, так и в торгово-экономической сфере. Убежден, что присоединение в 2024 году Республики Беларусь к Шанхайской организации сотрудничества и получение статуса партнера в БРИКС открывают дополнительное измерение в отношениях между нашими государствами, которое мы эффективно используем в целях сохранения независимости и социально-экономического прогресса обеих стран", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал Нарендре Моди доброго здоровья, счастья и благополучия и пригласил посетить гостеприимную Беларусь для обсуждения всех вопросов двусторонней повестки дня.