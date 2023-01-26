Поздравление Президенту Индии Драупади Мурму

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Драупади Мурму и весь индийский народ с национальным праздником - Днем Республики.

"Индия достигла отличных успехов в социально-экономическом развитии и стала одним из самых прогрессивных государств мира, - говорится в поздравлении. - Беларусь придает большое значение укреплению дружественных отношений с Нью-Дели и заинтересована в расширении политического диалога до уровня стратегического партнерства".

Активизация контактов в торгово-экономической, образовательной, инвестиционной, научной и культурной сферах соответствует интересам граждан двух стран, убежден Глава государства.

"Буду рад лично встретиться с Вами в год председательства Индии в Шанхайской организации сотрудничества и обсудить пути и направления развития всестороннего взаимодействия", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Драупади Мурму доброго здоровья и успехов, а индийскому народу - мира и дальнейшего прогресса.