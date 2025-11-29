Поздравление Президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом.

Этот праздник символизирует справедливое стремление к сохранению своей идентичности, укреплению государственности и независимости, отметил белорусский лидер.

"Достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке и создание Государства Палестина в соответствии с решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций являются безусловной основой обеспечения долгосрочной стабильности в регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что между Беларусью и Палестиной сформировались многолетние дружественные связи, которые основываются на прочном фундаменте партнерства, взаимного уважения и доверия.

Глава государства подтвердил искреннюю заинтересованность в развитии белорусско-палестинского сотрудничества в сферах совместного интереса на пользу обоих народов.

Президент Беларуси пожелал Президенту Государства Палестина здоровья и неизменных успехов, а всем палестинцам - мирного будущего, процветания и благополучия.