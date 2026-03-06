Поздравление Президенту Ганы Джону Драмани Махаме

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Ганы Джона Драмани Махаму с Днем Независимости.

Глава государства особо отметил лидерство Джона Драмани Махамы и его инициативы по реформированию сферы госуправления и экономики, стабилизации финансовой системы, улучшению социальной поддержки и борьбе с незаконной добычей природных ресурсов. "Все это является положительными факторами в деле укрепления суверенитета, экономической и продовольственной безопасности Ганы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в расширении двусторонних контактов, развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, нефтехимии и других отраслях взаимного интереса.

"Уверен, углублению связей будет способствовать активизация деятельности по реализации совместных проектов", - отметил белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Президенту Ганы здоровья и успехов на ответственном посту, а народу этой страны - мира и прогресса.