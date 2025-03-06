Поздравление Президенту Ганы Джону Драмани Махаме

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы Джона Драмани Махаму и всех жителей этой страны с Днем Независимости.

"Республика Гана демонстрирует устойчивый прогресс в социально-экономическом развитии и пользуется авторитетом на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси уделяют большое внимание укреплению белорусско-ганской дружбы и отмечают неиспользованный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах.

"Можем предложить Гане успешный опыт и накопленные компетенции по механизации сельского хозяйства, поставкам продовольствия, медицинских препаратов и оборудования, удобрений, подготовке кадров, - отметил Президент. - Подтверждаю Вам свое приглашение посетить Республику Беларусь в целях обсуждения путей расширения наших отношений и возможностей реализации новых проектов".

Александр Лукашенко пожелал Джону Драмани Махаме отличного здоровья и успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а жителям Ганы - единства и процветания.