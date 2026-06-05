Поздравление Президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого с днем рождения.

"Свидетельством международного авторитета Республики Экваториальная Гвинея и признания Вашего личного вклада в обеспечение мира на Африканском континенте, стабильности и устойчивого развития страны стал недавний визит Папы Римского. Уверен, что это значительное событие еще больше укрепит позиции вашего государства на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что придает большое значение активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Экваториальной Гвинеей: "Особенно актуальной остается задача по наполнению достигнутых договоренностей конкретным практическим содержанием, в первую очередь через реализацию взаимовыгодных проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и поставок техники".

Президент рассчитывает на продолжение эффективного и результативного межгосударственного партнерства и подтвердил готовность Республики Беларусь к дальнейшей совместной работе по осуществлению всех намеченных инициатив.

Александр Лукашенко пожелал Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого крепкого здоровья, долгих лет жизни и неисчерпаемой энергии для новых свершений.