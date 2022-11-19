Поздравление Президенту Египта Абдель Фаттаху аль-Сиси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с днем рождения.

"Вы являетесь настоящим патриотом и защитником интересов большой страны, авторитетным лидером своего народа. Благодаря Вашей взвешенной политике Египет укрепляет роль в качестве бастиона стабильности, центра ближневосточной дипломатии. При Вашем непосредственном участии и поддержке расширяется взаимодействие Республики Беларусь и Арабской Республики Египет в экономической, научной, культурной и других сферах, углубляются дружественные отношения между гражданами наших государств", - говорится в поздравлении.

Президент выразил надежду на продолжение в ближайшее время плодотворных официальных и личных контактов с лидером Египта в Каире или в Минске.

Александр Лукашенко пожелал Абдель Фаттаху аль-Сиси отличного здоровья, счастья и благополучия, успехов в реализации амбициозных планов на ответственном государственном посту.