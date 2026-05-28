Поздравление Президенту Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, Премьер-министру Абию Ахмеду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, Премьер-министра Абия Ахмеда и граждан этой страны с Днем установления мира и демократии.

"Этот праздник олицетворяет победу свободы и справедливости, добытую эфиопским народом в освободительной борьбе, а также триумф национального единства. Сегодня ваша страна достигла значительных результатов в укреплении государственности, общественного согласия и социально-экономическом развитии и пользуется заслуженным международным авторитетом", - говорится в послании Президенту Эфиопии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси считают Эфиопию своим надежным партнером на Африканском континенте и высоко ценят отношения взаимного уважения и доверия, которые исторически сложились между двумя странами.

Глава белорусского государства убежден, что расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной, научно-технической, культурной и других сферах полностью соответствует интересам белорусов и эфиопов.

В поздравлении Премьер-министру Эфиопии Александр Лукашенко отметил, что достижения этой страны в обеспечении роста экономики и благополучия граждан вызывают искреннее уважение. Президент выразил уверенность в важности укрепления межгосударственных отношений и выполнении ранее достигнутых договоренностей.

Александр Лукашенко обозначил готовность Беларуси к плодотворной совместной работе в целях активизации сотрудничества в отраслях механизации сельского хозяйства, создания высокотехнологичных сборочных производств, безопасности, образования, культуры. Глава государства также рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия в универсальных многосторонних организациях, а также в БРИКС.