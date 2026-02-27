Поздравление Президенту Доминиканской Республики Луису Родольфо Абинадеру Короне

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону с Днем Независимости.

"Пользуюсь этим случаем, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в активизации межгосударственного диалога, интенсификации контактов в различных сферах и расширении двустороннего сотрудничества с Доминиканской Республикой, - говорится в поздравлении. - Мы имеем значительный потенциал для установления и развития взаимовыгодных отношений в отраслях промышленности, фармацевтики, науки и технологий".

Глава государства уверен, что совместными усилиями Беларусь и Доминиканская Республика сумеют обеспечить политическое и торгово-экономическое партнерство на благо двух народов.

Александр Лукашенко пожелал Луису Родольфо Абинадеру Короне здоровья и новых государственных достижений, а каждому доминиканцу - мира и согласия.