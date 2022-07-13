Поздравление Президенту Черногории Мило Джукановичу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Черногории Мило Джукановича и граждан этой страны с национальным праздником - Днем государственности.

"Для каждой страны важно сохранить свою идентичность. Следует оберегать то ценное, что нужно оставить потомкам: независимость государства, его традиции и самобытную культуру", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что Беларусь заинтересована в продолжении диалога с Черногорией на основе взаимопонимания и уважения. "Убежден, что мы преодолеем неблагоприятную политическую конъюнктуру, а доброжелательные отношения, деловые и культурные контакты белорусов и черногорцев послужат надежной основой для расширения плодотворного межгосударственного сотрудничества", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Мило Джукановичу крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности, а черногорскому народу - мира и благополучия.