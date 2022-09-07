Поздравление Президенту Бразилии Жаиру Болсонару

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Бразилии Жаира Болсонару с Днем Независимости.

"Очень важным направлением внешней политики Республики Беларусь остается последовательное развитие дружественных и полноформатных связей с вашей страной - значимым полюсом в современной геополитической системе и одной из сильнейших экономик мира. В этом году мы отметили тридцатилетие установления дипломатических отношений. За это время много чего получилось сделать для построения по-настоящему взаимовыгодного межгосударственного диалога", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что прочные контакты Минска и Бразилиа выдержат испытания сегодняшнего непростого времени, позволят наполнить двустороннюю повестку дня новым конкретным содержанием и эффективно реализовать существующие возможности сотрудничества.