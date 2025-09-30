Поздравление Президенту Ботсваны Думе Боко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны Думу Боко с национальным праздником - Днем Независимости.

"Ботсванский народ, который уже более полувека придерживается самостоятельной модели государственного развития, достиг значительных результатов в обеспечении роста экономики и прочности политической системы", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь считает Ботсвану своим хорошим партнером в Южной Африке и придает большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества. "Мы имеем серьезный потенциал для наращивания взаимной торговли и углубления двусторонних связей во всех сферах", - уверен он.

Президент отметил активизацию контактов между министерствами и деловыми кругами Беларуси и Ботсваны в 2025 году. "Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на совместные проекты в сферах модернизации промышленности, обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства и других, которые имеют принципиальное значение для обоих государств. Приглашаю Вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Думе Боко здоровья, личного счастья и успехов, а жителям дружественной Ботсваны - мира и согласия.