Поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости.

"В Беларуси высоко ценят результаты проводимого Вами курса на построение суверенного, развитого и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. "Убежден, что наши регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси пожелал Ильхаму Алиеву и его семье здоровья и счастья, а жителям Азербайджана - мира и благополучия.