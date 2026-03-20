Поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с праздником Навруз.

Глава государства отметил, что этот день наполняет сердца людей теплом, радостью, счастьем и надеждой на светлое будущее.

"Разделяя заложенные в этом празднике идеалы взаимного уважения и конструктивного взаимодействия, Беларусь последовательно укрепляет отношения дружбы и партнерства с Азербайджаном, - говорится в поздравлении. - Убежден, что развитие межгосударственного диалога и практического сотрудничества будет и далее служить интересам наших граждан и поддержанию стабильности в Евразии".

Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира и согласия.