Поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

"Уверен, что в этом году Вы встречаете свой праздник с особым настроением. Благодаря Вашей политической мудрости и твердой воле Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства с Азербайджаном, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях.

"Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также Ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо азербайджанского народа.