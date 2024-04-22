Поздравление Президенту Армении Ваагну Хачатуряну

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Ваагна Хачатуряна с 65-летием.

"Ваша плодотворная созидательная деятельность, направленная на обеспечение всестороннего развития Республики Армения, наращивание ее социально-экономического потенциала, улучшение качества жизни граждан, получила безусловную народную поддержку", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду на продолжение конструктивного белорусско-армянского сотрудничества в духе равноправия, дружбы и доверия. "Искренне убежден, что сложившиеся за десятилетия прочные двусторонние связи в экономике, тесные человеческие и гуманитарные контакты будут способствовать прогрессу и процветанию наших стран, укреплению взаимопонимания между Минском и Ереваном", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Ваагну Хачатуряну доброго здоровья, мира, благополучия, удачи во всех начинаниях и осуществления задуманных планов.